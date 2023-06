Segreteria Affari Esteri: Emesso il bando di reclutamento per le figure di collaboratore e tutor dei soggiorni culturali 2023

Il Dipartimento Affari Esteri, incaricato dall’On.le Congresso di Stato con la delibera n. 1 del 2 maggio 2023, emette il bando per il reperimento di nr. 2 posizioni di collaboratori nell’ambito della 41a edizione dei Soggiorni Culturali per giovani sammarinesi residenti all’estero, che si svolgerà dal 10 al 30 luglio 2023.

La selezione avverrà per titoli e per colloquio, e nello specifico dei seguenti profili:

- n. 1 Tutor per la lingua inglese;

- n. 1 Coordinatore.

La selezione avverrà sulla base dei curricula presentati e del successivo colloquio con una Commissione, incaricata di accertare la conoscenza linguistica, l’attitudine e la motivazione dei candidati per le attività previste da ogni incarico, che richiede una particolare propensione alle relazioni interpersonali e disponibilità al dialogo interculturale. Le attività che i candidati selezionati dovranno svolgere sono dettagliate nel bando.

Fra i titoli e i requisiti indispensabili per inoltrare domanda rientrano:

cittadinanza sammarinese, oppure residenza in territorio unitamente a un’ottima conoscenza della lingua italiana;

età non inferiore ai 25 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore a un anno, ovvero che comportino per lo stesso spazio di tempo, l’interdizione dai pubblici uffici;

possesso di patente B e automuniti;

ottima conoscenza della lingua inglese. L’ulteriore conoscenza dello spagnolo e del francese costituirà titolo preferenziale.

Si precisa che Coordinatore e Tutor dovranno prendere servizio a partire da giovedì 6 luglio 2023 e prestare la propria opera fino a lunedì 31 luglio 2023 compreso.

Le domande di ammissione, così formulate, dovranno pervenire tramite posta (da anticipare via mail a comunita@esteri.sm ) oppure con consegna a mano al Dipartimento Affari Esteri - Contrada Omerelli n. 31 - 47890 San Marino, entro e non oltre le ore 14.15 di giovedì 15 giugno 2023. Se trasmesse via posta ordinaria farà fede la data del timbro postale. La Commissione di Valutazione redigerà una prima graduatoria in base all’esito della valutazione per titoli e curricula, e stilerà un elenco degli ammessi ai colloqui. Ai soli candidati selezionati verrà data tempestiva comunicazione della data del colloquio tramite e-mail (con ricevuta di lettura). Il colloquio di selezione è volto ad accertare l’attitudine del candidato al profilo di collaborazione e le conoscenze linguistiche.

Entro e non oltre il 30 giugno 2023, i vincitori della selezione dovranno far pervenire la propria accettazione via mail a: comunita@esteri.sm

Per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a contattare il Dipartimento Affari Esteri, via e-mail comunita@esteri.sm o telefonicamente 0549.882225.

Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri