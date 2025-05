Segreteria Affari Esteri: Emesso il bando di selezione per collaboratori dei Soggiorni Culturali 2025

Il Dipartimento Affari Esteri comunica alla cittadinanza che è stato emesso il bando per il reperimento di n. 2 collaboratori nell’ambito della 43a edizione dei Soggiorni Culturali rivolti ai giovani sammarinesi residenti all’estero, che si svolgerà dal 14 luglio al 3 agosto 2025.

La selezione avverrà per titoli e per colloquio, e nello specifico dei seguenti profili:

n. 1 Tutor per la lingua inglese;

n. 1 Coordinatore.

Per partecipare al presente bando di selezione il candidato deve predisporre la domanda a mezzo dell’applicativo denominato “Istanze On Line (IOL)” sul portale della pubblica amministrazione, entro le ore 14.15 di mercoledì 28 maggio 2025.

Si invita a visionare attentamente il Bando di selezione sul seguente sito: https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Appalti-Pubblici-di-Beni-e-Servizi/dettaglio_bandoappalto.html?idbando=1b0bb031-2c86-492c-8cea-4b9167f86be5 .

Per ulteriori informazioni gli interessati sono invitati a contattare il Dipartimento Affari Esteri, telefonicamente al numero 0549.882225.



