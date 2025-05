Segreteria Affari Esteri: Giornata della Cinematografia Indiana a San Marino

La Repubblica di San Marino e l’India danno ufficialmente avvio alle iniziative per la celebrazione del 60° Anniversario delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

Il prossimo lunedì 12 maggio si terrà, presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore, la Giornata della cinematografia indiana, iniziativa promossa dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e dall’Ambasciata dell’India accreditata a San Marino, in collaborazione con gli Istituti Culturali Sammarinesi.

Per l’occasione, è prevista la proiezione di due film indiani in due momenti distinti. Il primo film, alle ore 17:30, dal titolo “Kantara – un’esplorazione mitica della natura, cultura e del potere” narra la storia di Shiva, un abitante di un piccolo villaggio che condivide un profondo legame con la terra le sue usanze e le sue tradizioni.

Segue alle ore 21:00 il film “Soorarai – un viaggio ispiratore di sogni e determinazione”, basato sulla storia vera del capitano G.R. Gopinath, pioniere dell’industria aeronautica indiana, che narra il viaggio di un giovane di umili origini che osa sognare in grande.

Si informa che l’ingresso al Teatro Concordia è libero e che entrambe le proiezioni saranno in lingua originale con i sottotitoli in lingua italiana.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri