Segreteria Affari Esteri: Inaugurazione dell'ulivo donato alla Repubblica dalla comunità ucraina a San Marino.

Una significativa donazione ha avuto luogo oggi, presso un’area verde antistante l’Ospedale di Stato, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Un ulivo, simbolo di pace, è stato offerto dalla comunità ucraina attualmente soggiornante sul Titano, alle Istituzioni sammarinesi, in segno di gratitudine per la generosa ospitalità offerta a centinaia di cittadini ucraini, che da più di un anno hanno trovato in Repubblica accoglienza, fruizione di servizi essenziali, ottima integrazione e profondo spirito solidaristico.

La toccante cerimonia, introdotta dal Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, ha offerto l’occasione agli stessi cittadini ucraini di richiamare i passi compiuti dalle Istituzioni per fornire loro le migliori condizioni di soggiorno, adattando normative e cercando soluzioni straordinarie per non creare ulteriori disagi alla già precarie condizioni di tanti profughi, in larga misura rappresentati da donne e bambini, costretti a fuggire dalle proprie abitazioni e tuttora impossibilitati a farne rientro.

Da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è stata confermata la volontà di proseguire nell’accoglienza e nel sostegno, anche in ambito internazionale, alle ragioni della pace, sottolineando la posizione della Repubblica nel ripudio della guerra e nella necessità di una rapida riattivazione del dialogo e della riconciliazione fra le Parti.

Analogo auspicio è pervenuto dal rappresentante della Segreteria di Stato per la Sanità, Christian Ferrari, che ha ribadito il valore dell’accoglienza a San Marino e confermata la volontà di proseguire nella garanzia di servizi sanitari e di una rete protezione sociale e di tutela sempre più strutturata.



