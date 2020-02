Segreteria Affari Esteri: incontri a margine del Consiglio Diritti Umani ONU

Prosegue la visita a Ginevra degli Ecc.mi Capitani Reggenti dove, nella mattinata di ieri, sono intervenuti in apertura della 43ª sessione del Consiglio dei Diritti Umani, unendosi agli appelli lanciati dai rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali in favore della tutela imprescindibile dei diritti inalienabili dell’uomo.

Ad accompagnare la Reggenza, il Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari, che a margine della sessione sta sviluppando una fitta agenda di colloqui bilaterali.

Con il Ministro degli Affari Esteri di Andorra, Maria Ubach Font, l’attenzione si è focalizzata sul comune percorso di integrazione europea e sui principi fondanti dell’Accordo di Associazione, così come sulla necessità di favorire una maggiore integrazione con il mercato unico europeo anche superando le limitazioni oggi presenti nell’interscambio commerciale e nell’operatività finanziaria transfrontaliera.

Un apposito momento di riflessione sullo stato dei negoziati verrà svolto a San Marino il 12 marzo prossimo, nel corso di una riunione tripartita fra Andorra, Monaco e San Marino.

Con la collega andorrana il Segretario di Stato Beccari ha convenuto, inoltre, di accrescere la cooperazione in materia fiscale mediante la stipula di una intesa per evitare le doppie imposizioni (DTA).

Considerati gli ottimi rapporti e la stretta collaborazione già esistente fra i due Paesi, i Responsabili politici hanno, infine, valutato la possibilità di concludere quest’anno, in occasione della ricorrenza del 25° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, un ampio Memorandum d'Intesa volto a sancire e istituzionalizzare la cooperazione in tutti gli ambiti di reciproco interesse.

Al termine dell’incontro, il Segretario Beccari ha consegnato al Ministro Ubach l’onorificenza dell’Ordine equestre di Sant’Agata nel grado di Cavaliere di Gran Croce della quale è stata recentemente insignita.

Nel corso della mattinata si è tenuto anche un incontro con il Ministro degli Affari Esteri di Malta, Evarist Bartolo, nell’ambito del quale è stato confermato il supporto della Repubblica di Malta alla Repubblica di San Marino nel suo percorso di associazione con l’UE anche mediante la messa a disposizione di esperienze di implementazione dell’acquis comunitario.

Le relazioni fra San Marino e Malta, recentemente arricchite dalla definizione di un accordo di cooperazione nei settori della cultura e dell'istruzione e di un Memorandum d’Intesa sullo scambio di insegnanti, potrebbero essere ulteriormente rafforzate, come convenuto nell’ambito dell’incontro, attraverso la stipula di ulteriori intese in materia economica.

Durante il pranzo offerto dal Presidente del Consiglio dei Diritti Umani, il Responsabile sammarinese degli Esteri ha avuto modo di interloquire con il Ministro degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis. Si è trattato di un confronto aperto sulle intese bilaterali in atto fra i due Paesi e su temi di reciproco interesse; l’incontro è stato altresì occasione per uno scambio di informazioni sull’evoluzione dei rispettivi negoziati con l’Unione europea. In tale circostanza è stata confermata la visita ufficiale del Ministro Elvetico a San Marino prevista per il 30 settembre 2020, nel cui ambito, il giorno successivo, interverrà alla Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti in qualità di Oratore ufficiale.

Nel pomeriggio, l’incontro con il Ministro degli Affari Esteri del Liechtenstein, Katrin Eggenberger, è stato particolarmente utile per approfondire le sfide e gli obiettivi che coinvolgono gli Stati di piccole dimensioni territoriali nell’area europea; centrali sono stati i temi relativi al percorso di maggiore integrazione europea da parte di San Marino.

Il Ministro del Liechtenstein ha mostrato vivo interesse per i seguiti del negoziato sull'Accordo di Associazione ed ha assicurato ampia disponibilità del proprio Paese a uno scambio di esperienze nei più svariati settori, in primis il settore bancario e finanziario e la lotta al riciclaggio.

Gli incontri bilaterali del Segretario Beccari a Ginevra proseguiranno fino alla mattina del 26 febbraio prima del rientro a San Marino.





