Segreteria Affari Esteri: Incontri bilaterali con Georgia e Canada

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha incontrato oggi, a Palazzo Begni, l’Ambasciatore del Canada, S.E. Alexandra Bugailiskis, e della Georgia, S.E. Konstantine Surguladze.

Sottolineata, durante il primo incontro, l’ampia cooperazione multilaterale, soprattutto nell’ambito delle candidature canadesi in seno alle principali Organizzazioni Internazionali, oltre alle similitudini culturali e valoriali tra il Canada e San Marino. Altresì discusse nuove forme di collaborazione bilaterale a livello economico-finanziario, alla presenza del Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti.

L’Ambasciatore Surguladze ha invece ringraziato la Repubblica per il supporto alle risoluzioni delle Nazioni Unite sulla Georgia, oltre a confrontarsi in merito a possibili progetti comuni in ambito di formazione, soprattutto universitaria.

