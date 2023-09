Segreteria Affari Esteri: "Incontro annuale con il Corpo Diplomatico e Consolare Sammarinese"

Si è svolto oggi, a Palazzo Pubblico, l’annuale incontro con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese, organizzato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri in collaborazione con il suo Dipartimento. Accolti in Udienza Ufficiale dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini e presentati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, i numerosi rappresentanti pervenuti e in collegamento, hanno ricevuto gli auspici della Suprema Magistratura a proseguire nel sensibile svolgimento di un’attività di promozione e sviluppo della Repubblica negli scenari internazionali. Ha poi fatto seguito un ampio e articolato confronto, introdotto da una relazione del Segretario di Stato Beccari che ha richiamato la posizione assunta dalla Repubblica in relazione alla situazione geopolitica oltre a illustrare lo stato d’avanzamento del negoziato in corso in vista della firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea; non è mancato il riferimento alla più recente normativa adottata sulla regolamentazione del servizio diplomatico e consolare. L’incontro ha registrato un forte e motivato interesse dei rappresentanti diplomatici e consolari e l’apprezzamento per un’iniziativa istituzionale di alto valore formativo. “Sono particolarmente soddisfatto dell’opportunità di questo annuale incontro con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese soprattutto oggi, in prossimità della conclusione del negoziato con l’Unione europea, che condurrà a breve all’adozione dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, segnando una delle pagine più significative della vita politica, sociale ed economica della Repubblica”.

