Segreteria Affari Esteri: Incontro annuale con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese

Si è svolto oggi, a Palazzo Pubblico, l’incontro annuale con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese, organizzato congiuntamente dalla Segreteria di Stato e dal Dipartimento Affari Esteri.

Numerosi erano i rappresentanti diplomatici e consolari giunti a San Marino dalle differenti sedi in Italia e all’estero ed altrettanti hanno potuto seguire in collegamento i lavori dell’incontro, preceduti dall’Udienza Ufficiale concessa dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni ed introdotta dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari.

Al centro dell’incontro annuale è stata la più recente evoluzione del negoziato relativo all’Accordo di Associazione con l’Unione europea e l’imminente suo perfezionamento attraverso la firma.

Il Segretario di Stato ha ripercorso le fasi che hanno condotto nella conclusione del negoziato e informato dei passi ora necessari per gli adempimenti finali e per pianificare una strategia che avvii il suo concreto recepimento e la successiva implementazione.

Richiamata altresì dal Segretario la posizione assunta dalla Repubblica in relazione alla situazione geopolitica attuale, in risposta alle sfide globali e in relazione ai crescenti rapporti bilaterali.

Ad articolare il percorso di integrazione europea, è intervenuto con una dettagliata relazione il Prof. Roberto Baratta, consulente e collaboratore della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri nella negoziazione dell’Accordo, che si è soffermato sui profili giuridici e di politica estera. Il Professore ha ripercorso la logica ispiratrice che ha guidato la Delegazione sammarinese dall’avvio del negoziato ad oggi. L’Accordo di Associazione si colloca quale importante passo che avvicina San Marino all’Unione europea e viceversa, consentendo la partecipazione al mercato interno a parità di trattamento e mantenendo comunque le specificità sammarinesi.

L’incontro ha registrato un forte e motivato interesse dei rappresentanti diplomatici e consolari e l’apprezzamento per un’iniziativa istituzionale di alto valore formativo.

“Sono particolarmente soddisfatto dell’opportunità di questo annuale incontro con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese soprattutto oggi, - ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – che siamo alla vigilia di una tappa storica per San Marino, che segnerà una delle pagine più significative della vita politica, sociale ed economica della Repubblica. La diplomazia, soprattutto per un Paese dalle ridotte dimensioni come San Marino, si attesta essere uno strumento fondamentale per farci conoscere nel e dal mondo”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri