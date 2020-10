Segreteria Affari Esteri: incontro con l’Ambasciatore della Federazione Russa, Sergey Razov

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri intende sottolineare l’ottimo riscontro ottenuto dallo svolgimento della solenne Cerimonia di Investitura dei Nuovi Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini che, in ottemperanza alle stringenti misure in materia di contrasto alla pandemia da COVID-19, ha conservato la tradizionale impostazione, ottenendo il positivo riconoscimento da parte degli Ospiti convenuti.

In seguito agli alti adempimenti istituzionali della mattinata, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari ha incontrato a Palazzo Begni l’Ambasciatore della Federazione Russa, Sergey Razov, intrattenendosi in un colloquio particolarmente proficuo e in un clima di assoluta cordialità, che ha tracciato il percorso più recente delle eccellenti relazioni bilaterali.

Al centro dell’articolato confronto, è stato ha richiamato il più recente incontro a Ginevra del Segretario di Stato Beccari con il Ministro degli Affari Esteri, Sergej Lavrov, nonché le opportunità di sviluppo in ambito economico e finanziario. Anche la cultura è stata oggetto della reciproca volontà di implementare la collaborazione.

Ampio spazio è stato altresì riservato alla gestione dell’emergenza sanitaria nei due Paesi.



