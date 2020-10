Segreteria Affari Esteri: Intervento SdS Beccari al V Forum del dialogo

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari è intervenuto nel pomeriggio all’apertura dei lavori della V edizione del Forum del Dialogo in corso, oggi e domani, presso la Sala Montelupo a Domagnano, pronunciando un indirizzo di saluto e confermando il pieno sostegno all’iniziativa culturale di respiro internazionale.

Fin dalle prime edizioni attivamente partecipe e sostenitrice convinta, la Segreteria di Stato offre anche quest’anno un’adesione motivata, particolarmente coinvolta anche da un tema, “ l’Ambiente e i Cambiamenti Climatici”, sul quale è impegnata al proprio interno e su scala internazionale.

“Non possiamo che accogliere con orgoglio tali manifestazioni di coscienza civile - ha riferito il Segretario di Stato Beccari- che, per la natura stessa di questa specifica causa, trascendono i confini statali, in quanto la cura dell’ambiente è tema che dovrebbe essere caro a tutti, a prescindere dai numerosi interessi particolari”.

Beccari ha altresì dato lettura del messaggio che, attraverso la sua Segreteria di Stato, è pervenuto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterrez a sostegno di una iniziativa su un tema cardine dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

“La Repubblica di San Marino, per quanto di esigue dimensioni – ha proseguito il Responsabile della politica estera - non deflette nell’offrire il proprio contributo, soprattutto nell’impegno sul piano multilaterale. Risale all’anno scorso, infatti, la prima storica risoluzione promossa dalla Repubblica alle Nazioni Unite, la quale designava il 29 settembre come la Giornata Internazionale sulla Consapevolezza sulle Perdite e gli Sprechi Alimentari, festeggiata quest’anno per la prima volta; è pleonastico affermare quanto il tema della sicurezza alimentare sia strettamente connesso a quello del cambiamento climatico”.

A seguire l’indirizzo di saluto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, una agenda di lavoro ricca di testimonianze e riflessioni che animeranno una due giorni che metterà la Repubblica di San Marino al centro di un dibattito di vasta eco internazionale.



Comunicato stampa

Segretario di Stato per gli Affari Esteri

