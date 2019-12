Segreteria Affari Esteri: La giurisprudenza sammarinese on-line

La giurisprudenza sammarinese sarà resa disponibile on-line grazie alla sinergia tra Segreterie di Stato , Università degli Studi di San Marino e Istituto Giuridico Sammarinese, Tribunale e Avvocati La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia rende noto che il sito web, appositamente creato e dedicato alla raccolta di tutta la giurisprudenza sammarinese pubblicata on-line, sarà presentato al pubblico, venerdì 20 dicembre alle ore 12.30, presso la sede dell’Istituto Giuridico Sammarinese, Via Salita alla Rocca n.44. Tale risultato è stato reso possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione di più attori coinvolti tra cui il Tribunale, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, il Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e l’Ordine degli Avvocati e Notai, a seguito della firma del Protocollo di intesa sottoscritto in data 5 giugno 2019. Il sito sarà liberamente e facilmente accessibile da parte di tutti gli operatori del diritto e da chiunque vi abbia interesse proprio perchè concepito in una logica di servizio pubblico. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia è compiaciuta per il traguardo raggiunto che permetterà di agevolare e facilitare l’attività forense e non solo e ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile tale iniziativa.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia