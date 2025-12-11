Segreteria Affari Esteri: La Repubblica Italiana annovera un altro prestigioso traguardo in ambito UNESCO

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri esprime soddisfazione e si congratula per l’iscrizione, avvenuta formalmente nella giornata di ieri a Nuova Delhi, della cucina italiana nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

Un riconoscimento straordinario, per la prima volta, ai sapori, alle tradizioni e alla creatività che unisce generazioni e valorizza i territori, rendendo l’Italia un Paese unico al mondo.

Si tratta, infatti, della prima attestazione di valore dedicata ad un bene immateriale proveniente da un Paese che fa, della promozione delle peculiarità gastronomiche, un asset e uno strumento di riconoscibilità nel mondo e di affermazione identitaria; una lunga tradizione tramandata nei secoli che unisce la popolazione italiana al suo interno e tutti i concittadini residenti nel mondo, ponendoli quali Ambasciatori di un bene gelosamente custodito, resiliente e progressivamente evolutosi col trascorrere del tempo.

Questo traguardo riflette l’impegno più ampio di valorizzazione della cucina da parte delle Ambasciate italiane all’estero.

Si richiama, in particolare, anche l’impegno dell’Ambasciata d’Italia a San Marino e del Suo Ambasciatore, Fabrizio Colaceci che, congiuntamente all’Accademia Italiana della Cucina, hanno organizzato dal 26 novembre al 2 dicembre scorsi, la X Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dedicata al tema “La cucina italiana tra salute, cultura e innovazione”; un’iniziativa che ha fortemente sostenuto la candidatura, registrando una significativa onda di consenso.



Comunicato stampa

