Segreteria Affari Esteri: Lettere Credenziali del nuovo Ambasciatore dell'Unione europea, Alexandra Valkenburg-Roelofs.

Si è svolta questa mattina, a Palazzo Pubblico, la Cerimonia di presentazione agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, del nuovo Ambasciatore dell’Unione europea, Alexandra Valkenburg-Roelofs.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricordato nell’occasione la posizione di centralità che il negoziato per un Accordo di associazione con l’Ue riveste nella politica estera sammarinese ed ha espresso l’auspicio di poter giungere alla definizione di un testo condiviso in tempi brevi.

Nel confermare gli eccellenti rapporti che San Marino intrattiene con tutti gli Stati membri dell’Unione, il Segretario di Stato ha inoltre richiamato la recente richiesta di adesione di San Marino alla Strategia dell’Unione europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR).

“Il superamento dell’attuale quadro delle relazioni bilaterali fra l’Unione europea e San Marino – ha detto il Segretario Beccari - nell’ottica di una maggiore e più completa integrazione è un’assoluta priorità della politica sammarinese, che fa sue sia le esigenze del mondo imprenditoriale e dei settori produttivi del Paese, sia le aspirazioni dei singoli cittadini che richiedono maggiore possibilità di movimento per la formazione e per il lavoro”.

“Condividiamo gli stessi valori e siamo entrambi fondati su un forte impegno per promuovere e proteggere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto – ha detto l’Ambasciatore nel suo discorso alla Reggenza- Anche se la crisi da Covid-19 ha influito sul ritmo dei negoziati, vorrei sottolineare che l’impegno dell’Unione europea rimane fermo nel continuare a lavorare con San Marino sull’Accordo di associazione”.

L’Ambasciatore Valkenburg-Roelofs ha precedentemente ricoperto incarichi diplomatici di rilievo presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e presso numerose sedi all’estero.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera dare il benvenuto all’Ambasciatore Valkenburg-Roelofs, anche pubblicamente, ed esprimerle l’augurio di un proficuo mandato.



