Segreteria Affari Esteri: Mostra internazionale “100 presepi in Vaticano” 2024.



La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende noto che dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, in Piazza San Pietro a Roma, nello spazio sottostante il Colonnato del Bernini, si terrà la consueta Mostra Internazionale “100 Presepi in Vaticano” 2024, che quest’anno celebra la sua VII edizione.

Iniziativa alla quale San Marino è presente già da circa 10 anni con i propri artisti coadiuvati dall’Ambasciata di San Marino a Roma.

L’evento organizzato dal “Dicastero per l’Evangelizzazione” rientra quest’anno a pieno titolo tra le iniziative culturali “Il Giubileo è cultura”, in preparazione al Giubileo 2025.

Coloro che intendono partecipare all’esposizione possono presentare la propria candidatura al “Dicastero”, tramite la compilazione dell’apposito Modulo presente sul sito https://www.100presepi.va/it/modulo-iscrizione-2024.html entro il 30 settembre 2024, inserendo una breve descrizione dell’opera, le caratteristiche tecniche ed una foto del presepe; sarà la Commissione istituita presso il “Dicastero” che si occuperà di valutare i requisiti di idoneità per la scelta dei presepi.

Si comunica altresì che il Regolamento generale della Mostra è disponibile al link: https://www.100presepi.va/content/dam/100presepi/documenti/Regolamento-Generale-Mostra-100Presepi.pdf



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

