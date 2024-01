Segreteria Affari Esteri: Opportunità “Ytili Fellowship Program”

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri rendono noto un’interessante programma di scambio per lo sviluppo professionale finanziato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, previsto nel prossimo autunno 2024.

L’opportunità è rivolta a giovani imprenditori commerciali o sociali, cittadini e residenti di 49 Paesi europei, tra cui San Marino e di età compresa tra i 25 e i 35 anni.

L'iniziativa per i giovani leader dell'innovazione transatlantica (YTILI) coinvolgerà una corte di giovani imprenditori europei nelle attività del programma per migliorare il dialogo transatlantico tra i leader d'impresa d’Europa e degli Stati Uniti, al fine di acquisire prospettive e confrontarsi con il settore imprenditoriale statunitense per creare una collaborazione culturale.

Il programma sarà attuato modello ibrido, con attività virtuali che precedono uno scambio di persona con sede negli Stati Uniti. La parte dello scambio statunitense avrà luogo per sei settimane nell'autunno del 2024.

Gli interessati possono candidarsi entro il 30 gennaio 2024 al link: www.ytili.org.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri

