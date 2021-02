Segreteria Affari Esteri: Premio 'Ceb Award for social cohesion' istituito dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa 2021

Nuova edizione del concorso della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), a cui possono partecipare cittadini, enti e organizzazioni sammarinesi.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa in merito alla nuova edizione della competizione annuale dal titolo "CEB Award for Social Cohesion" della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, volta a premiare le iniziative mirate a favorire la coesione sociale nel territorio dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Con la pandemia COVID-19, che colpisce in modo sproporzionato i più vulnerabili, l'azione sociale e l'innovazione sono più che mai necessarie. Il Premio CEB assegnerà un trofeo e un premio di 25.000 Euro a un progetto che affronti questioni sociali urgenti e che sappia offrire un contributo significativo alla coesione sociale in modo innovativo ed efficace.

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni e alle organizzazioni e associazioni dei Paesi membri della CEB, tra cui San Marino. Le candidature, che dovranno illustrare progetti in fase iniziale di attuazione, potranno essere presentate direttamente sul sito dell’iniziativa entro il 12 aprile 2021.

Tutte le informazioni sul premio e sulle modalità per presentare la candidatura del proprio progetto sono disponibili al sito award.coebank.org.







Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri