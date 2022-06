Segreteria Affari Esteri: Prosegue a Bruxelles il negoziato per addivenire ad un accordo di associazione con l'UE

Si è tenuto oggi una riunione presso il Palazzo del Berlaymont di Bruxelles organizzata dal Vice Presidente della Commissione europea Maros Sefkovic con la presenza dei capi delegazione dei tre Stati impegnati nel negoziato per l’Accordo di associazione (Andorra, Monaco e San Marino).

Da parte della Ue, è stata l’occasione per ribadire la volontà di includere nella grande famiglia europea i tre piccoli Stati, tenuto conto anche del particolare periodo storico.

In questa occasione, il Vice Presidente Sefkovic ha presentato alle tre delegazioni una road-map per finalizzare il percorso negoziale entro il secondo semestre del 2023, sotto la Presidenza di turno del Consiglio da parte della Spagna. Tale proposta rappresenta una svolta importante nel percorso negoziale che evidenza una rinnovata volontà delle istituzioni europee di giungere ad un accordo proficuo per tutte le parti coinvolte. L’auspicio, è quello di organizzare i prossimi 18 mesi con una intensa agenda di incontri in presenza e approfondimenti tecnici anche in remoto al fine poter discutere tutto il corpo dell’acquis oggetto di accordo.

Il Commissario ha inoltre manifestato la volontà di riprendere gli incontri sui temi c.d. orrizzontali e di governance dell’accordo contenuti nella parte istituzionale e multilaterale dello stesso.

Nell’ambito dell’incontro, il Segretario Beccari ha confermato la volontà di San Marino di giungere nei tempi concordati alla definizione dell’accordo, in considerazione della rilevanza politica ed economica di un’effettiva integrazione nel mercato interno europeo. In particolare vi è stata la possibilità di illustrare gli aspetti sensibili del negoziato ai quali San Marino presta particolare attenzione e sui cui occorrerà trovare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’Ue, tenuto conto delle peculiarità del Paese.

Al termine dell’incontro, si è svolto la prevista tornata negoziale con i competenti Servizi dell’Ue, nella quale sono state riprese – dopo alcuni anni

- le tematiche relative alle telecomunicazioni e agli appalti pubblici. Il Segretario di Stato Beccari e i tecnici della sua delegazione hanno avuto modo di discutere con la controparte alcuni temi legati a questi allegati al fine di esprimere le rispettive posizioni,

A seguito del proficuo dialogo intervenuto, le parti hanno espresso le rispettive posizioni trovando punti in comune significativi che si impegnano a formalizzare nel corso dei prossimi mesi per cercare di chiudere provvisoriamente i corrispondenti allegati.









Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri