Segreteria Affari Esteri: Selezione per professionisti sammarinesi presso il Segretariato delle Nazioni Unite

Segreteria Affari Esteri: Selezione per professionisti sammarinesi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che è aperta la possibilità per i giovani sammarinesi di candidarsi al “Young Professional Programme (YPP)”, indetto dall’ONU.

YPP è un programma che consente a giovani professionisti di talento di iniziare una carriera come funzionario internazionale all’interno del Segretariato delle Nazioni Unite. Coloro che intendono candidarsi all’edizione 2022 devono essere in possesso almeno di una laurea triennale relativa ad una delle discipline richieste dal bando:

- LEGAL AFFAIRS

- LIBRARY & INFORMATION MANAGEMENT

I potenziali candidati devono inoltre non aver superato 32 anni di età ed avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese. Le domande on-line potranno essere presentate fino a sabato 31 dicembre 2022 sulla piattaforma inspira.un.org .



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



File allegati La brochure

I più letti della settimana: