Segreteria Affari Esteri: Un affettuoso selfie a conferma dei forti legami.

Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha voluto immortalare a Glasgow l’incontro con i Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri. Un gesto di simpatia e di amicizia, quello che il Presidente Biden ha voluto rimarcare scattando una foto ricordo dell’incontro con le Loro Eccellenze Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, accanto al Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, a margine del ricevimento reale al Kelvingrove Museum di Glasgow. Nei due giorni inaugurali della Cop 26, cui hanno partecipato i leader di 100 Paesi, la delegazione sammarinese, guidata dai Capi di Stato e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ha condotto una serie di incontri bilaterali con numerosi leader politici presenti, compreso il Presidente Biden, con il quale sono state rimarcate le solide relazioni tra i due Paesi, che li unisce da oltre 100 anni. Nell’occasione si è rimarcata la ricorrenza dei 160 anni della lettera inviata dal Presidente Abramo Lincoln ai Capitani Reggenti, il 7 maggio del 1861, in risposta alla loro missiva del 29 marzo dello stesso anno. Un momento di simpatia fissato dal fotografo ufficiale del Governo inglese, Andrew Parson.

c.s. Segreteria Affari Esteri

