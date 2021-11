Segreteria Affari Esteri: Visita del gruppo di amicizia interparlamentare Croazia-San Marino

È arrivata oggi in Repubblica la Delegazione del Gruppo di Amicizia Interparlamentare della Repubblica di Croazia presieduta dal Prof. Zeliko Reiner, Vice Presidente del Parlamento croato.

Nel pomeriggio, la Delegazione parlamentare sarà ricevuta a Palazzo Pubblico da una Delegazione Consigliare e, di seguito, dai rappresentanti dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico, che effettuerà agli ospiti una presentazione del sistema Paese.

Nella giornata di domani gli incontri istituzionali si terranno a Palazzo Begni; sarà il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ad accogliere la Delegazione croata, intrattenendosi a colloquio sui temi di carattere bilaterale e sul ruolo comune esercitato in ambito multilaterale.

A seguire, lo stesso Segretario di Stato Beccari procederà al conferimento delle Onorificenze dell’Ordine Equestre di Sant’Agata in capo al prof. Zeliko Reiner e all’Ambasciatore della Repubblica di Croazia Jasen Mesi.

La Delegazione croata sarà successivamente ricevuta a colloquio da un’ampia rappresentanza dell’Esecutivo, composta dai Segretari di Stato Andrea Belluzzi, Roberto Ciavatta, Fabio Righi, Teodoro Lonfernini e Federico Pedini Amati.

Al termine della mattinata i Parlamentari croati saranno ricevuti in Udienza Pubblica degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini.











Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri