Segreteria Affari Esteri: Visita del Ministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese, Péter Szijjártó

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha accolto oggi la visita, a Palazzo Begni, del Ministro degli Affari Esteri e del Commercio ungherese, Péter Szijjártó, accompagnato dall’Ambasciatore ungherese presso la Repubblica, Ádám Zoltán Kovács e da una delegazione di diplomatici ed alti funzionari.

L’incontro è avvenuto in un clima di assoluta cordialità e ha richiamato i vari ambiti di collaborazione in atto, sia a livello bilaterale che nel contesto multilaterale. Al centro del colloquio, il rafforzamento delle relazioni bilaterali e l’opportunità di avviare un negoziato per la definizione di un Memorandum d’Intesa per consolidare le relazioni in ambito economico, turistico e culturale. Un’ampia convergenza tra i due Responsabili della politica estera, si è inoltre registrata nel settore più propriamente finanziario, anche alla luce della ripresa economico-finanziaria che ha investito tutti gli stati europei e non soltanto, dalla quale è scaturita la proposta di una più stretta collaborazione tra istituzioni finanziarie di entrambi i Paesi.

Il Ministro ungherese ha altresì assicurato il proprio sostegno convinto al percorso di maggiore integrazione della Repubblica che condurrà ad un Accordo di associazione con l’Unione europea. Ampio risalto, da parte ungherese, è stato riservato anche al settore della cooperazione in ambito universitario, con prevedendo specifiche opportunità per studenti dei rispettivi atenei. È stata inoltre valutata positivamente anche la proposta di promuovere investimenti nei due Paesi, attraverso un accordo che ne garantisca la promozione e protezione.

Il Rappresentante della politica estera ungherese ha inoltre espresso parole di ammirazione e elogio nei confronti della peculiare identità storica e culturale della Repubblica, sottolineando l’opportunità che un piccolo Stato con tali tradizioni mantenga salde le proprie prerogative, pur nel percorso doveroso di internazionalizzazione e adeguamento alle regole e ai parametri adottati in ambito multilaterale.

Il Ministro Szijjártó è stato successivamente ricevuto da una delegazione del Congresso di Stato composta dal Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, dal Segretario di Stato per l’Industria, Fabio Righi e dal Direttore di Dipartimento Filippo Francini in rappresentanza del Segretario di Stato per il Turismo, con i quali sono stati approfonditi i temi di rispettiva competenza in un’ottica di future collaborazioni.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri