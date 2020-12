Segreteria Affari Esteri: Visita ufficiale del Segretario Beccari ad Andorra

Segreteria Affari Esteri: Visita ufficiale del Segretario Beccari ad Andorra.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, accompagnato da una Delegazione composta dall’Ambasciatore di San Marino ad Andorra Luca Brandi e da alti funzionari del Dipartimento e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, si è recato in visita ufficiale ad nel Principato, in occasione dei venticinque anni dallo stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

La Delegazione è stata accolta dalla Ministra per gli Affari Esteri di Andorra, Maria Ubach, per poi proseguire con un incontro tra il Segretario di Stato Beccari e il Capo di Governo andorrano, Xavier Espot e, successivamente, con Landry Riba, Segretario di Stato per gli Affari Europei del Principato.

Di fondamentale e precipua importanza nei colloqui tra le Autorità è stato il tema delle negoziazioni per la conclusione di un Accordo di associazione con l’Unione europea, avviate nel 2015. Punto focale del confronto è stato infatti il rafforzamento di meccanismi di cooperazione tra i due Paesi sia sui temi europei di comune interesse, sia in merito al più generale ambito bilaterale.

Nel corso del fitto programma di incontri, il Segretario di Stato Beccari si è inoltre intrattenuto a colloquio con la Ministra per gli Affari Esteri di Andorra, Maria Ubach, per una disamina delle principali problematiche legate alla pandemia da COVID-19 e sul suo impatto sui rispettivi sistemi sanitari, sul turismo e sulle attività economiche, oltre che sulle difficoltà legate alla gestione dei rientri dall’estero e agli spostamenti nelle regioni limitrofe.

Affrontata in questa sede anche la negoziazione in merito alla conclusione di un DTA e della firma di un memorandum di intesa in occasione della visita della Ministra Ubach a San Marino, prevista per il prossimo futuro.

Ulteriori aspetti legati alla cooperazione tra i due Paesi sono stati affrontati durante i colloqui col Ministro della Salute Joan Martinez Benazet, con il Ministro alle Finanze Eric Jover e con Marc Galabert, Segretario di Stato per la Diversificazione e l’Innovazione di Andorra.

Da parte delle Autorità istituzionali incontrate dalla Delegazione sammarinese, è pervenuta l’unanime constatazione dell’eccellenza delle relazioni bilaterali tra i due piccoli Stati, che proprio quest’anno giungono al loro venticinquesimo anniversario e che anche in virtù di questa proficua occasione di incontro, assumono nuova concretezza e aprono la strada ad ulteriori collaborazioni anche in campo economico e turistico, oltre a una possibile cooperazione su temi legati all’innovazione e alle telecomunicazioni.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri





