Segreteria Affari Esteri: Visita ufficiale per l'immigrazione e l'asilo della Repubblica Ellenica, S.E. Notis Mitarachi.

Oggi in visita a San Marino il Ministro per l’Immigrazione e l’Asilo della Repubblica Ellenica, S.E. Notis Mitarachi, accompagnato da una delegazione composta dall’Ambasciatore della Repubblica Ellenica presso San Marino, Eleni Sourani, e dal Capo di Gabinetto del Ministro, Konstantinos Kostakos.

Decollato da Roma in tarda mattinata, l’Ospite è giunto in Repubblica atterrando presso l’Aviosuperficie di Torraccia dove è stato accolto dall’Ambasciatore di San Marino presso la Repubblica Ellenica, Corrado Carattoni, e dal Capo del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti.

Successivamente la Delegazione si è recata a Palazzo Begni per incontrare il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il quale si è intrattenuto in un colloquio privato per un confronto sullo stato dei rapporti bilaterali tra la Repubblica più antica del mondo e il luogo di nascita della democrazia.

Tra i temi trattati l’attualità internazionale, con particolare attenzione al conflitto in corso in Ucraina in riferimento all’accoglienza di centinaia di profughi da parte della Repubblica, così come il ruolo di San Marino svolto nel negoziato in corso per addivenire ad un Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Sotto il profilo bilaterale, da entrambi è pervenuta la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione particolarmente in ambito economico. La conversazione si è spostata alla presenza delle rispettive delegazioni per una disamina dei numerosi temi afferenti le relazioni in atto; in tale contesto è emersa la volontà di mantenere alto il livello dei rapporti anche alla luce delle affinità dei due antichissimi Stati ancorati ai principi della democrazia. Da entrambe le parti è stata confermata la volontà di rafforzare la cooperazione multilaterale, particolarmente in seno alle Nazioni Unite e al Consiglio d’Europa.

Al termine degli incontri a Palazzo Begni, si è svolta la Cerimonia di conferimento ai due Rappresentanti istituzionali delle Onorificenze di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata a S.E. Notis Mitarachi e di Ministerial Commendation Medal A’ Class al Segretario Luca Beccari.

A seguire, entrambe le Delegazione sono state accolte in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.



