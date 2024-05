Segreteria Affari Interni: concluse per i partiti politici sammarinesi le formalità previste per le elezioni

Alle 12:00 di oggi sabato 04 maggio 2024 si sono concluse per i partiti politici sammarinesi le formalità previste precedenti alle elezioni del 9 giugno prossimo. Ora la Commissione Elettorale il cui incontro è gia fissato per le ore 9.00 di mercoledì 08/05/2024 adempirà ai seguenti atti: - verifica delle liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla coalizione; -esame dei contrassegni delle liste e delle coalizioni; -eliminazione dalle liste dei candidati per i quali manchino i previsti requisiti; -eliminazione delle liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto dalla legge elettorale; -eliminazione delle coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione solo delle singole liste che l’avrebbero composta; -assegnazione mediante sorteggio dei numeri d’ordine alle liste e alle coalizioni; - riduzione, al limite prescritto, del numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta; - comunicazione con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale ai delegati interessati, delle irregolarità riscontrate e delle decisioni adottate; - delimitazione degli spazi destinati all’affissione dei manifesti elettorali. La Commissione Elettorale prevista per mercoledì 15 maggio 2024 dovrà invece - sorteggiare i Presidenti di seggio elettorale e gli scrutatori tra coloro che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire le suddette funzioni (i presidenti di seggio sono sorteggiati tra coloro che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di presidente).

