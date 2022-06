Segreteria Affari Interni: emessi 3 bandi di concorso

Con la presente si rende noto che il Direttore della Funzione Pubblica ha emanato 3 nuovi bandi di concorso:

1) COMUNICAZIONE: Bando di concorso pubblico (n.6/2022/CP) per titoli ed esami per la copertura definitiva di n.2 profili di ruolo (PDR) di Esperto Tecnico (ESPTEC) in ambito comunicazione con prima assegnazione presso la UO Ufficio Segreteria Istituzionale e la Direzione Generale della Funzione Pubblica. SCADENZA 2 agosto 2022.

2) ESPERTO AMMINISTRATIVO IN AMBITO GIURIDICO: Bando di concorso pubblico (n.5/2022/CP) per titoli ed esami per la copertura definitiva di profili di ruolo (PDR) di Esperto Amministrativo (ESPAMMI) in ambito giuridico presso il Settore Pubblico Allargato senza specifica individuazione dell’Unità/Articolazione Organizzativa di assegnazione. SCADENZA 25 luglio 2022

3) LAVORO: Bando di concorso pubblico (n.4/2022/CP) per titoli ed esami per la copertura definitiva di profilo di ruolo (PDR) di "Ispettore Tecnico Amministrativo” (ISPTECAMMI) in materia di lavoro, presso UO del Dipartimento Economia o presso Articolazione Organizzativa dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS). SCADENZA 25 luglio 2022

Si ricordano infine le scadenze degli altri bandi tuttora in corso:

Avvocato dello Stato. Scadenza 30 giugno 2022

Direttore UOC Ortopedia – Dipartimento Ospedaliero ISS. Scadenza 6 luglio 2022

Operatore Tecnico (OPETE) in ambito tecnologico e servizi rete. Scadenza 11 luglio 2022

Operatore Specializzato Tecnico (OPSPTEC) in ambito tecnologico, servizi rete e servizi sul territorio, con prima assegnazione presso l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici. Scadenza 11 luglio 2022

TUTTI I BANDI SONO DISPONIBILI AL LINK https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html

TUTTI I BANDI SONO DISPONIBILI AL LINK https://www.gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni.html





Comunicato stampa

Segreteria Affari Interni



