Segreteria Affari Interni: Jaume Bartumeu incontra le autorità di San Marino.

Jaume Bartumeu, ex capo del governo di Andorra ha incontrato il Segretario di Stato per gli Affari Interni.

L'ex capo del governo di Andorra, Jaume Bartumeu, osservatore attivo e rappresentante dei Progressisti-SDP, si è recato nella Repubblica di San Marino lo scorso fine settimana, impegnato in diversi incontri e rafforzare i contatti con le istituzioni e le forze politiche del nostro Paese.

L'incontro ha permesso di affrontare la situazione attuale che dovrebbe portare alla firma dell'accordo di associazione tra i governi di Andorra e San Marino e la Commissione Europea. Sul tavolo la delicata questione del protocollo finanziario dell'Accordo e la necessità per la pubblica amministrazione di adattarsi alla Regolamentazione comunitaria.

“È sempre un piacere incontrarsi con Jaume Bartumeu, amico sincero di San Marino, che più di una volta ha manifestato la sua disponibilità e la capacità di fare proposte concrete per migliorare il rapporto e la collaborazione tra Andorra e San Marino. Sono certo che a breve condivideremo nuove iniziative" commenta il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi.



