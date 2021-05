Segreteria Agricoltura e Industria sulle riqualificazioni energetiche: “Tutti i lavori già programmati dalle nostre imprese saranno tutelati”

Segreteria Agricoltura e Industria sulle riqualificazioni energetiche: “Tutti i lavori già programmati dalle nostre imprese saranno tutelati”.

Come promesso nelle scorse settimane, dopo un attento confronto con le parti sociali, la Segreteria al Territorio e all’Ambiente e la Segreteria all’Industria rassicurano su quello che sarà un passaggio graduale, ma obbligato.

Come ormai noto, il Decreto Delegato n°83/2021 andrà ad aggiornare le precedenti leggi in materia di incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici in territorio sammarinese: le norme che entreranno in vigore, in linea con gli interventi legislativi più diffusi su scala globale e volti ad incentivare le politiche di sostenibilità ambientale e la green economy.

Un passaggio che verrà effettuato gradualmente, in modo da non danneggiare gli operatori economici che, nelle scorse settimane, hanno avanzato le loro difficoltà di adattamento a quanto sancito dal nuovo Decreto, con particolare riferimento a tutti quei lavori e preventivi già in essere e preparati seguendo le linee guida precedentemente in vigore.

Grazie al dialogo e al confronto leale avvenuto in questi giorni con le Associazioni di Categoria, la Segreteria di Stato al Territorio e all’Ambiente e la Segreteria di Stato all’Industria, Artigianato e Commercio tengono a comunicare che un nuovo emendamento al testo andrà a salvaguardare il periodo temporale transitorio dei lavori in corso, garantendo un’applicazione graduale delle norme previste che verranno anche calibrate sulla base della loro sostenibilità e competitività economica, nell’interesse di tutto il tessuto economico sammarinese in questo difficile periodo di ripartenza post Covid-19.



[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Segreteria Agricoltura e Industria



I più letti della settimana: