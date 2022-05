Segreteria al Lavoro: misure urgenti per il contenimento dei costi del gas e dell’energia elettrica

Il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, nella seduta del 9 Maggio 2022 ha approvato il Decreto Delegato 17 Maggio 2022 n°77 che introduce le “MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELLE UTENZE” L’intervento è un passo che prevede la possibilità per le famiglie con reali condizioni di difficoltà economiche, la decurtazione del 25% dell’importo in bollette di luce e gas, mentre per le utenze non domestiche la possibilità di dilazionare i pagamenti con rateizzazioni concordate con AASS. Il tutto verrà regolamentato da un apposito testo redatto da AASS, dove verranno definite le modalità di accesso e la documentazione necessaria per usufruire di queste misure straordinarie. Il Segretario Lonfernini: “La prospettiva di questo provvedimento oltre a sostenere quelle fasce più deboli, vuole essere anche uno spunto di riflessione verso quel risparmio energetico in linea con gli obbiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030 che San Marino si è impegnato a realizzare”.

cs Segreteria al Lavoro e ai rapporti con AASS