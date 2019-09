Segreteria Cultura: Corsi Serali di Lingua per Tutti 2019-2020

L’edizione 2019-2020 dei “Corsi serali di Lingua per tutti”, un ormai consolidato evento nel panorama sammarinese sulla formazione linguistica per adulti, riprenderà il 21 ottobre 2019. Quest’anno, oltre ai tradizionali corsi di inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e italiano per stranieri e alla conferma dei più recenti corsi di arabo e giapponese, verranno introdotti il corso di inglese conversazione (livello B2) e il corso di lingua cinese, quest’ultimo nato dalla preziosa collaborazione con l’Istituto Confucio. I corsi di lingua straniera, che si terranno presso la Scuola Media di Serravalle, prevedono 46 incontri con cadenza bisettimanale della durata di 90 minuti ciascuno, ad eccezione del modulo “Inglese conversazione”, le cui lezioni hanno durata di 60 minuti. Il corso di italiano per stranieri è strutturato, invece, in 23 incontri da 90 minuti. I corsisti interessati potranno partecipare nel mesi di aprile 2020 ad un viaggio studio a Londra. Anche quest’anno la Segreteria di Stato riconosce una riduzione del 40% sulla quota di partecipazione agli studenti e ai disoccupati regolarmente iscritti alle liste di collocamento del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro. Le iscrizioni si terranno nei giorni 25-26-30 settembre, 2-3-7 ottobre 2019, dalle ore 16.30 alle ore 18:00, presso la SCUOLA ELEMENTARE di DOMAGNANO – P.zza F. da Sterpeto n. 13. Per ulteriori informazioni sui vari corsi e sui costi di partecipazione è possibile consultare il sito www.istruzioneecultura.sm oppure telefonare alla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura –0549/885583 – 885595.

Comunicato stampa

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura