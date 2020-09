Segreteria Cultura: i Reggenti scopriranno l’opera commemorativa sull’emergenza sanitaria

Segreteria Cultura: i Reggenti scopriranno l’opera commemorativa sull’emergenza sanitaria.

La Segreteria di Stato per la Cultura, comunica che domani alle ore 18, per volere degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, avrà luogo la cerimonia per lo scoprimento dell’opera commemorativa sull’emergenza sanitaria, presso il Piazzale Enea Suzzi Valli, antistante l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. Un omaggio rivolto a tutto il personale medico e sanitario, all’Autority Sanitaria, ai Corpi Militari e di Polizia, alla Protezione Civile, ai volontari, alla Croce Rossa Sammarinese e a tutti i cittadini sammarinesi che hanno vissuto in prima persona la malattia e in memoria dei defunti per la pandemia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

c.s. Segreteria di Stato Cultura

I più letti della settimana: