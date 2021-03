Segreteria Cultura: il fascino della Basilica del Santo fa da cornice al secondo incontro sulla storia e sull'identità della Repubblica di San Marino

Si è svolta questa mattina nella suggestiva cornice della Basilica del Santo, alla presenza delle Loro Eccellenze, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini e del Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi, la lezione degli architetti Renzo Broccoli e Leo Marino Morganti, dal titolo: ‘La Pieve e il culto di San Marino. Storia, aneddoti e le sue opere.’ La lezione ha rappresentato il secondo incontro del ciclo di appuntamenti - indirizzati alla riscoperta dei luoghi identitari della nostra Repubblica che ci rendono unici nel mondo - fortemente voluti e promossi dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, dalla Segreteria di Stato per la Cultura e con la collaborazione del Cerimoniale Diplomatico. La Basilica del Santo è un luogo ricco di storia, attorno al quale, in antichità, nacque e si sviluppò la prima comunità che oggi possiamo definire sammarinese. Non solo un sito deputato alle celebrazioni religiose, ma anche dedito ad attività giuridiche, politiche, pubbliche e private, il centro nevralgico della vita della domus plebis, protagonista nel tempo di avvenimenti della nostra sovranità.

Andrea Belluzzi (Segretario di Stato per la Cultura): ‘E’ con grande piacere e soddisfazione che ho presentato questa mattina la lezione degli architetti Renzo Broccoli e Leo Marino Morganti. In questo momento così eccezionale, dettato dall’emergenza sanitaria, il nostro compito è di salvaguardare e tutelare il patrimonio culturale; la conservazione dei beni culturali può essere esercitata anche attraverso queste forme innovative, narrazioni storiche inedite che offrono la diffusione identitaria di uno Stato all’intera collettività a dimostrazione che la cultura ha il grande potere di unire anche se lontani.’

La trasmissione verrà trasmessa in differita nel palinsesto della San Marino RTV, nei prossimi giorni.

c.s. Segreteria di Stato Cultura

