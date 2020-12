Segreteria Cultura: Il prof. Verter Casali racconta ai rappresentanti delle Istituzioni e alle Autorità la storia e la simbologia di Palazzo Pubblico.

Si è svolta questa mattina presso la Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico, alla presenza delle Loro Eccellenze, Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini, di una delegazione del Congresso di Stato, dell’Ambasciatore d’Italia Sergio Mercuri, del Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro S.E. Mons. Andrea Turazzi, dei Capitani di Castello, la dissertazione del Prof. Verter Casali dal titolo: “Storia e simbologia di Palazzo Pubblico, luogo della vita istituzionale sammarinese”.

L’iniziativa, voluta dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti e promossa dalla Segreteria di Stato per la Cultura, con la collaborazione del Cerimoniale Diplomatico, si inserisce in un ciclo di incontri organizzati allo scopo di stimolare una riflessione sulla nostra storia e sulla nostra identità all’interno dei luoghi deputati alla vita istituzionale. In particolare, l’evento di questa mattina, aveva l’obiettivo preciso di far conoscere ai sammarinesi, in questo periodo dominato da grandi incertezze, i nostri tratti identitari e il nostro patrimonio storico-culturale.

Il prof. Casali, cultore ed esperto della storia e delle istituzioni sammarinesi, già docente di storia e filosofia presso le Scuole Superiori di San Marino, ha dedicato la sua intera attività di studioso e di insegnante all’approfondimento della storia sammarinese. Dopo la tesi di laurea, incentrata sull'Arengo del 1906, ha pubblicato articoli, saggi e volumi relativi alla storia sammarinese e partecipato, in qualità di relatore, a diverse conferenze sul tema.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per la Cultura



