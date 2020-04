Segreteria Cultura: primo Incontro virtuale dei Ministri della Cultura dell’UNESCO

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura informa che nella giornata di ieri si è tenuto il Primo Incontro Virtuale dei Ministri della Cultura dell’UNESCO, organizzato dal Direttore Generale dell’UNESCO, Audrey Azoulay, e dall’Assistente del Direttore Generale per la Cultura, Ernesto Ottone Ramírez, finalizzato ad uno scambio di osservazioni tra Ministri della Cultura sull'impatto dell’attuale crisi sanitaria legata al Covid-19 sul settore culturale, nonché per favorire la condivisione delle esperienze nazionali e delle risposte dei singoli Stati all'interno dei rispettivi quadri politici. L’incontro ha visto la partecipazione di 120 Ministri della Cultura o Vice Ministri, tra cui il Segretario di Stato per l’Educazione e la Cultura, Andrea Belluzzi. Il Segretario Belluzzi è intervenuto nel tardo pomeriggio spiegando che la Repubblica di San Marino è stata fortemente colpita dalla crisi conseguente la diffusione del Covid-19, che ha portato, già dall’8 marzo scorso alla chiusura degli istituti museali, culturali e scolastici. Nel suo intervento, il Segretario Belluzzi ha proposto che la cooperazione fra Stati si possa concretizzare anche attraverso il sostegno tangibile alla massima circolarità ai fini espositivi dei beni artistici e delle iniziative culturali, sotto il coordinamento e la guida dell’UNESCO.

c.s. Segreteria di Stato Cultura