Segreteria di Stato Affari Esteri, Aggiornamento dell'Elenco Paesi ai sensi del Decreto.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa circa le nuove disposizioni in materia di ingresso nella Repubblica di San Marino relative alle misure sanitarie legate al covid-19. Il Congresso di Stato ha aggiornato oggi l’elenco dei Paesi per cui è necessario segnalare il proprio rientro. A partire da oggi, 13 agosto, i cittadini sammarinesi, i residenti o i soggiornanti, i soggetti non residenti o non soggiornanti, provenienti o rientranti dai paesi elencati di seguito hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d'urgenza, alla Centrale Operativa Interforze e di attenersi all'obbligo di sottoporsi al test sierologico e alla procedure previste dal Decreto Legge n. 134/2020: Bulgaria; Croazia; Grecia; Malta; Romania; Spagna.

Pertanto chi vuole fare ingresso a San Marino provenendo da tali Paesi, oltre che da quelli già previsti in precedenza e indicati nel Decreto Legge n. 134/2020, dovrà comunicare i propri dati (nome, cognome, codice ISS, numero di telefono, indirizzo email e data di rientro) all’indirizzo del Dipartimento Affari Esteri: dipartimentoaffariesteri@pa.sm.





