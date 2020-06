Segreteria di Stato Affari Esteri: Commemorazione per i 75 anni della Carta delle Nazioni Unite

San Marino partecipa oggi alla commemorazione per i 75 anni della Carta delle Nazioni Unite, in ottemperanza alla risoluzione 73/299 dell'Assemblea Generale che ha stabilito di celebrare, proprio nella giornata del 26 giugno, la firma avvenuta a San Francisco nel 1945 attraverso una significativa cerimonia presso la sede di New York, quest’anno virtuale.

La Carta sancisce l’impegno dell’ONU nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nella promozione del progresso sociale, di migliori standard di vita e dei diritti umani, oltre che nel rafforzamento del diritto internazionale: valori e obiettivi rilevanti oggi come 75 anni fa.

Tema di questa commemorazione è la riflessione sul significato presente e futuro della Carta, per tutte le nazioni e i popoli del mondo, particolarmente necessario alla luce delle attuali difficili circostanze imposte dall’emergenza sanitaria. La pandemia da Covid-19 è la prima vera pandemia globale dell'ultimo secolo e rappresenta una delle sfide più significative che le Nazioni Unite hanno dovuto affrontare dalla loro nascita. Il 75° anniversario della Carta offre un'opportunità unica per fare un bilancio sia dei successi che delle lezioni apprese nella sua attuazione negli ultimi decenni, nonché per guardare avanti ed esaminare il modo migliore per superare collettivamente le sfide attuali e future. Tale bilancio comprenderà le voci degli Stati membri e delle parti interessate, così come dei giovani, della società civile e del settore privato.

“Oggi il multilateralismo è fondamentale per affrontare le sfide globali – ha affermato il Segretario di Stato Luca Beccari, in un videomessaggio inviato a New York per l’occasione - la cui portata va oltre la capacità di ogni singolo Stato, anche il più potente o tecnologicamente avanzato, di affrontarle da solo. […] Usiamo questo anniversario per riaffermare il nostro impegno a favore dei valori e dei principi della Carta e per rinnovare i nostri sforzi nel realizzare il loro pieno potenziale”.

È possibile seguire in diretta, a partire dalle ore 15:00 (ora italiana), la commemorazione e guardare i videomessaggi già inviati da tutto il mondo, compreso quello del Segretario Beccari, al link: https://www.un.org/pga/74/un-charter-day/.

Il Messaggio del Segretario Beccari:

Mr. Secretary General,

Mr. President of the General Assembly,

Excellencies,

Ladies and Gentlemen,

Signed in San Francisco 75 years ago, the Charter of the United Nations constitutes the foundation of our Organization and the legacy of its founders for a better future, in which peace and security, human rights, justice and development represent the goals of our collective work.

Values and principles of the Charter of the United Nations translated the hopes and aspirations of our fathers to work together to overcome difficulties and to build a rules-based international order.

Today, multilateralism is fundamental to address global challenges, the scope of which goes beyond the capacity of each individual State, even the most powerful or technologically advanced, to face them on its own.

Being a Small State, San Marino is part of the majority of United Nations member States, and it is among the strongest advocates for the rules-based multilateralism that underpins the UN’s mission and work.

Multilateral platforms like the UN provide Small States the opportunity to play a role in global affairs by giving a contribution that is sometime bigger than their size.

Reflecting today on the meaning of the Charter is particularly relevant also in the light of one of the most significant challenges the United Nations has faced since its inception: the COVID-19 pandemic.

This global crisis is causing death and severe illness with far-reaching humanitarian, social and economic consequences. Building back better from the COVID-19 pandemic will require strong multilateral cooperation.

San Marino believes that the principles and goals of the UN Charter are as relevant today as they were in 1946.

In the last 75 years, the United Nations achieved great results thanks to the work of the entire UN membership. The Agenda 2030 and the Paris Agreement are only two recent and great achievements of the implementation of the UN Charter.

Let us use this anniversary to reaffirm our commitment to the values and principles of the Charter and to renew our efforts to realize their full potential.

I thank you.



