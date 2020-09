Segreteria di Stato Affari Esteri: Inaugurazione 5° ciclo di valutazione del Moneyval

Segreteria di Stato Affari Esteri: Inaugurazione 5° ciclo di valutazione del Moneyval.

Si sono aperti oggi a San Marino, al Teatro Titano, i lavori del 5° round di valutazione del Moneyval, il Comitato di esperti per la valutazione delle misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo del Consiglio d’Europa, che resterà sul Titano fino al prossimo 9 ottobre. Nella giornata di oggi, ad accogliere la delegazione, i Segretari di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti. Da questa mattina fino al termine del monitoraggio, si succederanno incontri con i principali attori sammarinesi coinvolti nel contrasto al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, così come nell’adeguamento normativo ivi relativo. Restano dunque alti l’attenzione e l’impegno del nostro Stato ad offrire piena disponibilità a collaborare con quest’Organismo del Consiglio d’Europa, il cui obiettivo è quello di contrastare, attraverso un’azione comune fra tutti gli Stati, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sollecitando gli stati all’adeguamento ai parametri internazionali e a rispettare scrupolosamente le relative raccomandazioni. Verso questa direzione San Marino ha compiuto significativi passi in avanti per adeguare la propria legislazione agli standard internazionali e per dotarsi quindi di un corpus normativo in linea con i parametri internazionali.



I più letti della settimana: