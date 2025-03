Segreteria di Stato Affari Esteri: “Particolare attenzione per i viaggi in Turchia”

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, data l’intensificazione delle proteste a livello nazionale, ed in considerazione dei più recenti accadimenti, invita i cittadini sammarinesi a valutare con la massima prudenza gli spostamenti in tutto il Paese, e di adottare misure di prudenza ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle Autorità locali.

Rammentando che le disposizioni nei diversi Paesi possono subire modifiche in qualsiasi momento, si consiglia di consultare con particolare attenzione gli aggiornamenti sulla sicurezza del luogo e sulle restrizioni ai viaggi sul sito www.viaggiaresicuri.it, curato dal Ministero degli Affari Esteri italiano

Nell’informare che la Segreteria di Stato resta disponibile a fornire assistenza ai concittadini, rinnova l’indirizzo email: viaggiareinformati@esteri.sm, e i recapiti telefonici del Dipartimento Affari Esteri 0549 885400, e – al di fuori dell’orario d’ufficio- della Centrale Operativa Interforze 0549 888888, cui far pervenire eventuali richieste urgenti.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri