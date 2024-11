Segreteria di Stato al Turismo: E’ Natale per tutti

Spiace dover contraddire il Comitato Contiamoci che attacca veemente e in maniera strumentale la Segreteria di Stato per il Turismo e l’organizzazione de Il Natale delle Meraviglie travisandone il valore e dimostrando solamente un ingiustificato astio verso le istituzioni, le attività commerciali e i turisti, ma il Natale, nella Repubblica di San Marino è davvero per tutti. La comunicazione mezzo stampa diffusa oggi dal Comitato Contiamoci, che non è riconosciuto dalla Consulta per le Associazioni e la cui reale rappresentatività non è nota, è qualcosa di molto grave, piena di falsità e decisamente offensiva, motivo per cui la Segreteria di Stato per il Turismo ha provveduto a trasmetterla all’Avvocatura di Stato chiedendone un’approfondita valutazione dei contenuti. Secondo quanto riportato dal Comitato Contiamoci i residenti non possono, a causa delle installazioni de Il Natale delle Meraviglie, caricare e scaricare doni, spesa, pesce, parenti e alberi di Natale. Mah… L’Ordinanza n.213/2024 garantisce il transito e la sosta ai residenti prima delle 10, dalle 13 alle 14 e dopo le 19 nei giorni di punta dell’evento e, senza restrizioni, in tutte le altre giornate. Gran parte delle aree residenziali del Centro Storico non sono soggette ad alcuna Ordinanza di chiusura. Non vi sono attrazioni installate davanti a garage o ad ingressi di private abitazioni e sono garantiti in tutto il Centro Storico gli spazi per il passaggio di mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Per quanto riguarda i parcheggi la Segreteria di Stato per il Turismo ha concesso l’utilizzo gratuito dei parcheggi esterni alle mura a tutti i residenti muniti di tagliando identificativo riservando a loro anche ulteriori stalli al P.7. Quanto sopra è doveroso che venga comunicato per evitare ulteriori distorsioni. Un comunicato stampa che porta alla luce un disagio o richiede puntualizzazioni è sempre ben accetto da parte delle istituzioni che non hanno mai lesinato confronto e discussioni, non possono però essere accolte accuse come quelle divulgate oggi. Non è accettabile parlare di violazione delle “libertà costituzionali” né di mancanza di “stato di diritto” così come non è possibile parlare di “vessazioni e abusi di potere” né di “suo Natale” riferendosi al Segretario di Stato. La Segreteria di Stato, l’Ufficio del Turismo, numerose aziende pubbliche e tanti privati si impegnano annualmente per realizzare Il Natale delle Meraviglie, un evento di punta fondamentale per l’attrazione turistica nel periodo invernale, un’iniziativa di prestigio che ha raggiunto la 22esima edizione e che anno dopo attira un numero sempre più alto di turisti e visitatori. Per commentare i risultati riscossi da un evento di tale portata si potrebbero scomodare le organizzazioni internazionali (San Marino secondo il FMI vive il boom del turismo) e citare i dati economici sempre crescenti ma, trattandosi dell’evento che illumina il Paese nel periodo più bello dell’anno ci limitiamo a dire che l’obiettivo è solo e soltanto quello di far vivere a tutti la magia del Natale nel Centro Storico più bello del mondo. A tutti. Buon Natale.

