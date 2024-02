Segreteria di Stato Istruzione e Cultura: "Estate 2024: soggiorno studio in Irlanda"

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e il Dipartimento Istruzione ha il piacere di presentarvi ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND, un soggiorno-studio di due settimane che si terrà la prossima estate dal 29 luglio al 12 agosto a Dublino.

La finalità del progetto è quella di offrire a 30 giovani cittadini, residenti e soggiornanti sammarinesi, fra i 15 e i 17 anni compiuti, la possibilità di vivere un'esperienza di formazione linguistico-culturale all'estero in un ambiente protetto e a prezzi contenuti.

Il programma comprende:

* 40 lezioni di lingua inglese presso ATLAS LANGUAGE SCHOOL + attività extrascolastiche ed escursioni;

* vitto e alloggio con pensione completa presso famiglie selezionate;

* transfer privato San Marino-Bologna (A-R);

* volo Bologna-Dublino (A-R) con Lufthansa;

* polizza assicurativa.

I partecipanti all' ENGLISH SUMMER CAMP IN IRELAND saranno accompagnati da due tutor sammarinesi per tutta la durata dell'esperienza.

Per le modalità di partecipazione consultare www.istruzioneecultura.sm

Per info: T +378 (0549) 885098 - corsidilingua.istruzione@pa.sm





C.s. Segreteria di Stato Istruzione e Cultura