Segreteria di Stato per gli Affari Esteri: incontro annuale con il Corpo Diplomatico e Consolare.

In Repubblica oggi al Teatro Titano i Rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese, convenuti per l’incontro annuale promosso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Scopo di questo incontro, svoltosi quest’anno sia in presenza che da remoto nel rispetto delle precauzioni sanitarie necessarie, è fornire al Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese un aggiornamento ed un approfondimento sulle tematiche di pertinenza di più stretta attualità e importanza. Dopo il discorso di apertura del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il quale ha sottolineato l’importanza del ruolo ricoperto dai Rappresentanti presenti, oltre agli obiettivi della Segreteria di Stato in tale frangente, hanno preso la parola il Direttore di Dipartimento e i responsabili di Direzione per illustrare le attività svolte dall’inizio della legislatura. Il Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti, ha illustrato le attività e i futuri impegni della Direzione, nello specifico di come sono stati modificati e adeguati i protocolli delle cerimonie a seguito dell’emergenza sanitaria. In seguito ha preso la parola il Direttore degli Affari Politici e Diplomatici, Federica Bigi, per una presentazione delle macro attività della Direzione “ai tempi del COVID”, insieme al Segretario d’Ambasciata, Elisabetta Bucci che ha approfondito gli aspetti legati alle attività di assistenza ai cittadini nel periodo dell’emergenza sanitaria, così come la volontà sammarinese di proseguire nel percorso di maggiore integrazione nella Regione Adriatico-Ionica. Il Direttore degli Affari Economici, Dario Galassi, e il Consigliere d’Ambasciata Silvia Marchetti, hanno illustrato fra le altre cose l’attività della Direzione durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, relativa alla gestione delle donazioni dall’estero. Il Direttore degli Affari Europei Luca Brandi, e il Primo Segretario Lino Zonzini, hanno approfondito i principali punti relativi all’adesione alla Strategia dell’Unione europea per la regione adriatico-ionica (EUSAIR), allo scopo di rafforzare la già avviata cooperazione tra i Paesi membri dell’Iniziativa Adriatico-Ionica quale motore di sviluppo e benessere per l’intera area, oltre ad aggiornare i presenti sullo stato dell’arte relativo ai negoziati per l’Accordo di associazione. Il Direttore degli Affari Giuridici, Maria Alessandra Albertini, e il Dott. Stefano Palmucci, hanno conferito in merito ai cicli di monitoraggio coordinati in Repubblica dalla medesima Direzione, oltre a riportare l'attività di comunicazione e informazione del Dipartimento Affari Esteri nel periodo della pandemia da Covid-19. I riferimenti da parte dei responsabili di Dipartimento sono stati seguiti da un dibattito, necessario confronto col Corpo Diplomatico e Consolare al fine di coordinare al meglio i futuri obiettivi e impegni. In seguito ha preso la parola il Dott. Sergio Barducci, il quale ha illustrato le attività ed i progetti del pool di consulenti e collaboratori che hanno ricevuto dal Congresso di Stato l’incarico di curare la comunicazione. “Questo incontro -ha detto il Segretario Beccari- non è solo una tradizione importantissima, ma è anche la prima di questo tipo che avviene dall’inizio della nuova legislatura. Un’occasione per ringraziare tutto il Corpo Diplomatico e Consolare, che si è dimostrato molto attivo in tantissime occasioni, in particolare durante l’emergenza sanitaria”. “Il ruolo del Corpo Diplomatico e Consolare è ed è stato vitale nell’attrazione di investitori e di risorse - ha continuato il Segretario- continuerà ad essere fondamentale anche nelle due direttrici al vertice della politica estera di questo Esecutivo: la revisione degli Accordi con l’Italia e il percorso di associazione con l’Unione europea”. A conclusione dell’incontro, la platea si è recata a Palazzo Pubblico per l’Udienza accordata dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, in onore del Corpo Diplomatico e Consolare Sammarinese.





