Segreteria di Stato per gli Affari Esteri: modifiche al Protocollo del 1°ottobre.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri richiama l’attenzione su alcune modifiche apportate al Protocollo della Cerimonia d’Insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di contrasto all’epidemia da Covid-19 pur nel mantenimento dell’impianto originario di detta Cerimonia in ogni sua fase. A tal riguardo si dispone una limitazione agli accessi presso Palazzo Valloni (a inizio Cerimonia), Palazzo Pubblico e Basilica del Santo, che saranno consentiti soltanto a coloro che dispongono di apposito pass. In particolare e sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti, sarà fortemente limitato l’accesso al pubblico alla Basilica del Santo, essendo predefinito il numero di coloro che potranno prendere parte alla funzione religiosa. Sarà comunque possibile assistere alla Santa Messa dal piazzale antistante. Per chi volesse rendere omaggio ai nuovi Capitani Reggenti in seguito all’ufficiale insediamento, è consentito l’accesso a Palazzo Valloni, pur nel rispetto del distanziamento di un metro fra una persona e l’altra e con l’obbligo di indossare la mascherina. Come di consueto, è confermata la diretta televisiva e online dell’intera Cerimonia su San Marino RTV.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

