Segreteria di Stato per gli Affari Esteri su Commissione Mista RSM-ITA 28 ottobre 2020

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, e il Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini, si sono recati oggi alla Farnesina per partecipare alla prima Commissione Mista San Marino – Italia, presieduta per parte italiana dal Sottosegretario Ivan Scalfarotto, al fine di approfondire ulteriormente in tale sede l’analisi dei principali dossier pertinenti al rapporto bilaterale tra i due Paesi. Il Sottosegretario ha ribadito la volontà e l’impegno affinché ci sia un nuovo dialogo e intensità di rapporti. La Commissione Mista era stata annunciata lo scorso 15 ottobre, in occasione dell’incontro tra il Segretario di Stato Beccari e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio. Le misure di prevenzione sanitaria in vigore hanno reso necessaria una partecipazione in presenza estremamente ridotta ma un’ampia delegazione ha comunque potuto seguire i lavori da remoto. Durante il colloquio, svoltosi in un clima di grande cordialità nella mattinata, tra i Segretari di Stato Beccari e Gatti e il Sottosegretario Scalfarotto, sono stati affrontati numerosi dossier inerenti alla collaborazione in ambito finanziario, toccando altresì il tema dei titoli di Stato sammarinesi, nella convinzione che sia il momento più propizio per creare generali opportunità win-win per entrambe le parti. Nel pomeriggio, invece, i Segretari Lonfernini e Beccari hanno approfondito con la controparte italiana i temi relativi alla revisione dell'accordo radiotelevisivo, oltre alle materie inerenti all’approvvigionamento energetico della Repubblica di San Marino. “L’incontro ha rappresentato un’ulteriore occasione per rafforzare il legame tra i due Paesi ed affrontare nel dettaglio le questioni care a entrambe le Parti – ha detto il Segretario Beccari – ci auguriamo di poter continuare a lungo questo percorso improntato ad un confronto sempre più proattivo e costruttivo”. Altresì concordate le date dei prossimi confronti, previsti nelle prossime due settimane, procedendo il più speditamente possibile per quel che concerne le collaborazioni in ambito finanziario e bancario. “Necessario un dialogo efficace, intenso e quasi di “routine”, nel senso buono del termine, nell’ottica dei già ottimi e storici rapporti – ha detto il Sottosegretario Scalfarotto – essere vicini e in due è un punto di forza: che possa questo moltiplicare i benefici per entrambe le parti”. Il Sottosegretario Scalfarotto ha ricordato anche la collaborazione sul piano multilaterale ed il sostegno dato da San Marino, anticipando la volontà di recarsi in visita sul Monte Titano a fine novembre, se le condizioni sanitarie dei rispettivi Paesi lo permetteranno.

