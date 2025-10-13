Segreteria di Stato per gli Affari Interni: Welfare e Sussidiarietà. Le riforme per lo sviluppo



Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, è intervenuto, nella giornata di giovedì 9 ottobre, presso la Camera dei Deputati italiana all’incontro “Welfare e Sussidiarietà. Le riforme per lo sviluppo”.

La giornata ha visto al centro la presentazione del report della Fondazione per la Sussidiarietà che analizza le variazioni del tessuto sociale e delle sue necessità. Il medesimo rapporto verrà presentato nella mattinata del 4 novembre a Rimini a Palazzo Buonadrata, durante il quale si avrà anche una presentazione, da parte dell’Associazione Oncologica Sammarinese, in cui verrà illustrato il ruolo attivo di AOS all’interno del tessuto sociale della Repubblica e nella costruzione di un welfare moderno e con la persona al centro di esso.

Il Segretario Belluzzi ha avuto modo di confrontarsi fattivamente con il Prof. Vittadini, Presidente della Fondazione per la Solidarietà e di incontrarsi con l’On. Maurizio Lupi e con l’On. Giorgio Mulè. Un positivo esempio di collaborazione fra istituzioni per la costruzione di strumenti di welfare e benessere.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Interni









