Segreteria di Stato per il Lavoro, Centro di Formazione Professionale e San Marino Outlet Experience insieme per la formazione di operatori specializzati del punto vendita

La Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l’Informazione e i Rapporti con l’A.A.S.S., il Centro di Formazione Professionale per le politiche attive del lavoro della Repubblica di San Marino e San Marino Outlet Experience, organizzano un corso di formazione professionale per Operatore del punto vendita finalizzato alla preparazione di figure professionalmente idonee a ricoprire il ruolo di Operatore del punto vendita, rinforzando le competenze trasversali e le soft skills legate al commercio al dettaglio, nonché le competenze specialistiche connesse al processo di vendita. Il corso al quale è possibile iscriversi fino al prossimo 31 marzo 2022 è rivolto alle persone iscritte alle Liste di avviamento al lavoro, con priorità per coloro che hanno sottoscritto la disponibilità ad intraprendere un percorso formativo per accrescere la propria professionalità volto all’inserimento nelle attività commerciali e che siano disoccupati o scarsamente occupati. Al momento verranno ammessi 20 partecipanti. Sono previsti tre incontri settimanali da 3 ore di lezione ciascuno prima dello stage finale. Si tratta di un progetto di sinergia fra le istituzioni pubbliche della Repubblica di San Marino e San Marino Outlet Experience finalizzato alla formazione di personale da inserire in attività commerciali in territorio sammarinese. Il programma del corso, articolato in due parti, prevede 41 ore di lezione e 80 di stage (non richiesto per coloro che già sono impegnati in attività coerenti con il corso). I temi trattati spaziano dalla moda, alla comunicazione, dalle tecniche di accoglienza e vendita, fino al marketing con approcci essenziali all’economia sammarinese per 11 differenti lezioni teorico-pratiche tenute da manager e consulenti di San Marino Outlet Experience. La parte più ampia del programma di lezioni è “curato” da San Marino Outlet Experience con la partecipazione in aula di Barbara de Magistris, in rappresentanza della Direzione Generale di San Marino Outlet Experience con una lunga esperienza nel mondo della moda e già docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tra le docenti anche Myriam D’Anna, specializzata nell’organizzazione e gestione dei processi di formazione professionale nell’ambito del Visual Merchandising, con sviluppo e creazione di percorsi didattico-formativi specialistici e Laura Scano, retail manager di San Marino Outlet Experience oggi responsabile del coordinamento e dello sviluppo degli obiettivi di vendita dei marchi presenti nella struttura. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro): “Siamo orgogliosi di essere riusciti a organizzare, in una prestigiosa sinergia pubblico-privato, questo corso di formazione professionale. La formazione finalizzata all’occupazione è al centro del nostro impegno. Abbiamo in territorio una struttura di altissimo livello che mette a disposizione il know how delle sue figure dirigenziali finalizzato per garantire a ragazze e ragazzi, donne e uomini, che sono alla ricerca di un impiego nell’ambito del settore commerciale le necessarie competenze”. Barbara de Magistris (San Marino Outlet Experience): “La collaborazione con le autorità della Repubblica di San Marino e il Centro di Formazione Professionale ci onora. Intendiamo mettere a disposizione le nostre esperienze per la crescita di chi vuole mettersi in gioco in un settore commerciale particolarmente importante che richiede sempre maggiori competenze”. Le domande d’iscrizione al corso dovranno pervenire presso la segreteria del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro, in Piazza Bertoldi 12, Serravalle oppure attraverso la procedura di iscrizione online, disponibile sul sito www.cfp.sm nella sezione “Iscrizione ai Corsi”, seguendo le indicazioni presenti nella pagina. Costi e condizioni sono specificate sullo stesso portale. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Cs Segreteria al Lavoro