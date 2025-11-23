Segreteria di Stato per il Territorio: i ringraziamenti per il pronto intervento durante la nevicata

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente desidera esprimere un sentito ringraziamento al Servizio Rotta Neve dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, al presidio territoriale, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e ai volontari e a tutte le persone che sono intervenute con prontezza ed efficienza per fronteggiare la nevicata che nelle giornate tra venerdì e sabato ha avvolto di bianco i Castelli di Fiorentino, Borgo Maggiore, Chiesanuova e San Marino Città. Grazie al loro impegno costante e coordinato, la circolazione sulle principali arterie stradali è stata garantita fin dalle prime ore del mattino, permettendo ai cittadini e ai servizi essenziali di muoversi in sicurezza. Un ringraziamento va anche alla cittadinanza per la pazienza dimostrata e per essersi adeguatamente attrezzata alle condizioni meteo, contribuendo così alla gestione ordinata di questa prima significativa nevicata stagionale. La collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità resta il vero punto di forza della nostra Repubblica.

C.s. Segreteria Territorio e Ambiente

