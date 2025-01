Segreteria di Stato per il Turismo e per il Territorio relativo al tema dell’occupazione di suolo pubblico

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci intendono fornire definitivi chiarimenti relativi alla questione dell’occupazione temporanea del suolo pubblico da parte delle attività ricettive. L’iniziativa, nata nella scorsa legislatura quale risposta all’emergenza post-Covid19 e disciplinata da un regolamento molto chiaro, è stata mantenuta nel tempo per volontà del Congresso di Stato in considerazione del valore aggiunto che ha garantito nel tempo ai gestori delle attività e dell’apprezzamento da parte dei fruitori del Centro Storico. Come anticipato, considerata la scadenza del suddetto Regolamento, si informa che è stato avviato un confronto per una revisione dello stesso da parte del Congresso di Stato che miri a trovare un giusto punto di equilibrio fra le norme in materia urbanistica e le varie esigenze turistiche, commerciali.

