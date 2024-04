Segreteria di Stato per il Turismo, UN Tourism e AccessibleEU insieme per una pubblicazione sul turismo accessibile Il compendio nasce dai lavori del Forum organizzato a San Marino Pedini Amati: “Un premio per il lavoro fatto, un riconoscimento importante per il Paese. La disabilità non sia ostacolo per chi vuole viaggiare”

Segreteria di Stato per il Turismo, UN Tourism e AccessibleEU insieme per una pubblicazione sul turismo accessibile.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha siglato questa mattina con l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UN Tourism) e il Consorzio AccessibleEU emanazione della Commissione Europea per le politiche sulla disabilità, l’accordo che porterà alla pubblicazione in coedizione di “Advancing accessibility for destinations, companies and people: compendio di buone pratiche”, quale risultato della Conferenza internazionale sul turismo accessibile che la Repubblica di San Marino ha ospitato nel novembre scorso. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Già in occasione dell’evento dello scorso novembre avevamo registrato ampi apprezzamenti per il lavoro fatto ed eravamo stati lusingati dalle dichiarazioni di UN Tourism che aveva indicato la repubblica di San Marino quale hub permanente per le discussioni relative all’accessibilità del turismo, oggi la bontà del lavoro fatto nel Forum ospitato da San Marino viene confermata da questo progetto. Le linee guida per le buone pratiche a garanzia dell’accessibilità del turismo sono state scritte a San Marino e da qui verranno distribuite nel mondo. La disabilità non sia mai ostacolo per chi vuole viaggiare”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: