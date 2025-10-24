Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura: “San Marino negli occhi di un giovane pittore britannico”



Il 23 ottobre presso la Pinacoteca San Francesco è stata inaugurata la mostra intitolata “San Marino negli occhi di un giovane pittore britannico”, curata da Paolo Rondelli e organizzata dagli Istituti Culturali, sezione Musei di Stato, in collaborazione con il Consolato di San Marino a Londra.

L’iniziativa sotto l’Alto Patrocinio degli ECCELLENTISSIMI CAPITANI REGGENTI, è sostenuta dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Segreteria di Stato per il Turismo.

Presenti all’evento gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, il Console Onorario di San Marino nel Regno Unito Maurizio Bragagni, rappresentanti dell’All-Party Parliamentary Group britannico.

L’esposizione presenta i lavori di Toby Rampton, presente all’inaugurazione, artista autodidatta londinese specializzato in pittura en plein air e ritrattistica ad olio.

La mostra nasce come un incontro tra due sguardi: quello di Rampton, che osserva per la prima volta San Marino, e quello di un Paese che si lascia raccontare attraverso l’arte. Rampton ha saputo catturare con sensibilità l’essenza di San Marino attraverso i suoi luoghi, i volti e i gesti che esprimono il suo incedere, dai saloni del Palazzo Pubblico alle vie antiche, dai simboli istituzionali e identitari ai momenti legati alla quotidianità.

Le opere in esposizione sono foriere di un punto di vista attento, in grado di unire la tradizione pittorica britannica con una visione contemporanea. Rampton trasforma paesaggi, riti civici e figure della Repubblica di San Marino in un racconto visivo di identità e memoria, offrendo una riflessione sul valore della rappresentazione e sulla comunità. Tra le opere presenti “The Agreement”, ispirata all’intesa bilaterale tra San Marino e il Regno Unito sulla doppia imposizione fiscale, firmata nel maggio 2023.

Il dipinto è stato donato dall’artista alla Repubblica di San Marino.

L’allestimento resterà aperto al pubblico fino al 6 gennaio 2026, offrendo un’occasione unica di esplorare il patrimonio culturale e paesaggistico di San Marino attraverso gli occhi di un giovane artista britannico. Questa iniziativa sottolinea come la cultura possa essere un ponte tra persone e nazioni, favorendo il dialogo e la conoscenza reciproca, e ricordando che la diplomazia si manifesta anche nei gesti di rispetto e apertura evocati dall’arte.



Dichiarazioni:

Teodoro Lonfernini: Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura

“Desidero ringraziare gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e il Consolato di San Marino a Londra per aver reso possibile questa iniziativa, così come il curatore Paolo Rondelli e naturalmente l’artista, Toby Rampton, per la dedizione e la passione che traspaiono in ogni tela. Un ringraziamento particolare va anche al Console sammarinese nel Regno Unito Maurizio Bragagni e ai rappresentanti dell’All-Party Parliamentary Group britannico, la cui presenza oggi testimonia la solidità e la sincerità dei rapporti tra i nostri Paesi. L’opera The Agreement, ispirata all’intesa bilaterale tra San Marino e il Regno Unito, ci ricorda che la diplomazia non vive solo nei documenti o nelle firme ufficiali, ma anche nei gesti di conoscenza, di rispetto e di apertura che la cultura e l’arte sanno evocare”.

