Segreteria di Stato per l'Istruzione: "Un patrimonio di tutti ".

La Repubblica di San Marino celebra il XIII anniversario dell’iscrizione nel Patrimonio dell’Umanità Unesco con la testimonianza del Direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt. Il 7 luglio 2008 è una data storica per la Repubblica di San Marino. In Québec, dove era riunito per la sua 32esima sessione, il Comitato del Patrimonio Mondiale dell’Unesco deliberò l’iscrizione del Centro Storico, Borgo Maggiore e il Monte Titano nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità. A 13 anni di distanza, il Titano si appresta a celebrare quel prestigioso riconoscimento e si affida a Eike Schmidt, una delle figure più autorevoli del panorama storico artistico a livello mondiale, attuale Direttore della Galleria degli Uffizi. Primo Direttore straniero nella storia del museo fiorentino, il professor Schmidt si è distinto per la capacità di rilanciare l’azione e il ruolo della Galleria e per aver saputo avvicinare i giovani alla cultura. Mercoledì 7 luglio, il professor Schmidt sarà ricevuto in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, accompagnato dal Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi e nel pomeriggio, alle 18:00 alla Cava dei balestrieri, terrà una conferenza incentrata proprio sulla conservazione e la tutela dei patrimoni artistici, aperta alla partecipazione di tutti i cittadini. “…San Marino e il Monte Titano – si legge nelle motivazioni espresse dal Comitato del Patrimonio Mondiale - costituiscono una testimonianza eccezionale dell’istituzione di una democrazia rappresentativa, fondata sull’autonomia civica e sull’autogoverno, avendo esercitato, con una continuità unica e senza interruzione, il ruolo di Capitale di una Repubblica indipendente dal XIII secolo. San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale”.

