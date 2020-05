Segreteria di Stato per la Giustizia: aggiornamenti sul Tribunale alla luce del nuovo decreto

Segreteria di Stato per la Giustizia: aggiornamenti sul Tribunale alla luce del nuovo decreto.

Il nuovo Decreto Legge 3 maggio 2020 n. 68 del Congresso di Stato ha inteso introdurre una serie di misure volte a consentire una progressiva ripresa dell’ordinaria attività giudiziaria in totale sicurezza. Il provvedimento estende il periodo di ferie giudiziarie straordinarie sino al 24 maggio. Tuttavia, si intende comunicare che da martedì 5 maggio è consentita l'attività di consultazione dei fascicoli processuali, secondo le modalità organizzative emanate dal Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino, ferma la rigorosa osservanza delle misure igienico-sanitarie ed il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale. La Segreteria di Stato per la Giustizia porge i propri ringraziamenti alla Magistratura ed all’Ordine degli Avvocati e dei Notai per la disponibilità accordata, in questo periodo di emergenza sanitaria, nel giungere ad una nuova definizione del calendario giudiziale dei prossimi mesi, nonostante ciò abbia comportato il restringimento del consueto periodo di ferie estive. Inoltre, il Congresso di Stato, nella seduta del 30 aprile, ha conferito al Direttore di Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia l’incarico di individuare locali, anche esterni alla struttura del Tribunale, idonei ad ospitare la celebrazione delle udienze. I locali individuati verranno messi a disposizione del Tribunale, in aggiunta a quelli già di pertinenza della struttura al fine di permettere la celebrazione delle udienze calendarizzate nei prossimi mesi che vedono coinvolti un alto numero di partecipanti ed operatori, tra le quali, a titolo di esempio, quelle procedimento “Conto Mazzini”.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Giustizia

I più letti della settimana: